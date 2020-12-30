الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

شفق نيوز/ أجرى فريق الزوراء الرياضي، تدريباته صباح اليوم الاربعاء، بغياب المدرب باسم قاسم ومساعده احمد خضير.

وقد جرت التدريبات تحت اشرف المساعد الثالث المدرب حيدر عبد الامير لمدة ساعتين.

وقال مساعد المدرب احمد خضير لوكالة شفق نيوز، إن "باسم قاسم قرر عدم تدريب الزوراء بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق واخرها نتيجة الزوراء وخسارته امام زاخو بهدف دون رد ".

واضاف خضير، "انا ضمن الكادر الخاص للكابتن باسم قاسم فكان عدم حضوري تضامنا مع الكابتن باسم ، مشيرا الى ان "اجتماعا سيعقد اليوم يجمع باسم قاسم والادارة للاتفاق على مصير باسم مع الفريق".

واكد أن "هنالك خفايا لايعلمها الجمهور والوسط الرياضي لما يحدث"، مبينا انه "سيكشفها بعد اجتماع الادارة بالجهاز الفني اليوم".