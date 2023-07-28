الزوراء يجدد للحويبيب ويفقد العاني والخالدية البحريني يضم نجم المنتخب العراقي

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي الزوراء تعاقدها مع المدافع المنتخب الموريتاني "الحسن حويبيب" البالغ من العمر 29 عاماً وذلك للموسم الرابع توالياً.

بينما اعلنت ادارة نادي الطلبة عن تعاقدها مع اللاعب لؤي العاني قادماً من نادي الزوراء.

هذا واعلنت ادارة نادي الخالدية بطل الدوري البحريني عن انضمام لاعب المنتخب الوطني العراقي ضرغام اسماعيل الى صفوفه لتمثيل فريقها الكروي للموسم المقبل قادماً من نادي الطلبة العراقي.