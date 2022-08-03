الزوراء يجدد لحارسيّ "عش النوارس" والمنتخب العراقي

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي الزوراء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، عقديّ حارسيّ مرمى فريقه الكروي والمنتخب العراقي جلال حسن، وعلي ياسين.

وذكرت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم توقيع عقديّ الحارسين جلال حسن، وعلي ياسين لموسم آخر، بعد ان تم الاتفاق على قيمة العقدين وباقي النقاط.

من جانب اخر، قدم اللاعب فريق النجف، محمد عبد الزهرة (ابو حالوب)، اعتذاره لمدرب الزوراء ايوب اوديشو وجماهير "النوارس" اذ كان من المفترض أن يجلس اليوم مع إدارة النادي للتعاقد وتمثيل الفريق، الا انه جدد عقده مع ناديه النجف لموسم اخر.