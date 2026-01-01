الزوراء يجتاز الكهرباء بهدف وحيد في دوري النجوم ‏

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الزوراء، يوم الجمعة، فوزا مهما على فريق الكهرباء بهدف دون رد، في ختام مواجهات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي لفريق والكهرباء عند الساعة 6:30 مساءً.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الزوراء بهدف دون مقابل، وجاء الهدف عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 17 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة الخامسة بالمركز 17.