الزوراء يثمن الدعم الحكومي ويطالب بـ"ميزانية ثابتة" سنوياً

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، ارتياحها لموافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ إضافي قدره مليار دينار، لتمشية أمور النادي، فيما أشادت بـ"الدور الكبير" الذي لعبه وزيرا النقل والشباب والرياضة، لاستحصال القرار.

وقال عضو إدارة النادي، مشرف فريق كرة القدم، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "الزوراء نادي جماهيري كبير ويمتلك قاعدة شعبية واسعة ومطالب بنتائج من جمهوره في المحافل الداخلية والخارجية"، لافتاً إلى أن "الدعم الذي أقر له، جاء بوقت مناسب ومع تواصل النادي بتعاقداته مع لاعبي كرة القدم والاستعداد للدخول في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".

وأوضح عبد الرزاق، أن "الإدارة تثمن دور كل الأطراف التي اهتمت بالنادي، لكنها تطمح أن تكون لها ميزانية سنوية ثابتة لتتصرف من خلالها وفق ما ينبغي وحسب متطلبات فرق النادي وأهمها إعداد فريق كرة القدم بشكل مثالي، كونه يعد متنفساً مهماً ووحيداً لقاعدة جماهيرية عريضة تطالب الادارة بنتائج جيدة".

وأضاف أن "المبلغ الاضافي سيكون عاملاً مساعداً لإدارة النادي، بغية تسديد الديون المترتبة بذمته، وإنجاز النواقص والاحتياجات التي تعاني منها الإدارة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء، على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما، كما وافق أيضاً على صرف مبلغ 500 مليون دينار لكل نادٍ من الأندية النفطية.