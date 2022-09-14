سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزوراء يثمن الدعم الحكومي ويطالب بـ"ميزانية ثابتة" سنوياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-14T09:02:31+0000
الزوراء يثمن الدعم الحكومي ويطالب بـ"ميزانية ثابتة" سنوياً

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، ارتياحها لموافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ إضافي قدره مليار دينار، لتمشية أمور النادي، فيما أشادت بـ"الدور الكبير" الذي لعبه وزيرا النقل والشباب والرياضة، لاستحصال القرار.

وقال عضو إدارة النادي، مشرف فريق كرة القدم، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "الزوراء نادي جماهيري كبير ويمتلك قاعدة شعبية واسعة ومطالب بنتائج من جمهوره في المحافل الداخلية والخارجية"، لافتاً إلى أن "الدعم الذي أقر له، جاء بوقت مناسب ومع تواصل النادي بتعاقداته مع لاعبي كرة القدم والاستعداد للدخول في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".

وأوضح عبد الرزاق، أن "الإدارة تثمن دور كل الأطراف التي اهتمت بالنادي، لكنها تطمح أن تكون لها ميزانية سنوية ثابتة لتتصرف من خلالها وفق ما ينبغي وحسب متطلبات فرق النادي وأهمها إعداد فريق كرة القدم بشكل مثالي، كونه يعد متنفساً مهماً ووحيداً لقاعدة جماهيرية عريضة تطالب الادارة بنتائج جيدة".

وأضاف أن "المبلغ الاضافي سيكون عاملاً مساعداً لإدارة النادي، بغية تسديد الديون المترتبة بذمته، وإنجاز النواقص والاحتياجات التي تعاني منها الإدارة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء، على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما، كما وافق أيضاً على صرف مبلغ 500 مليون دينار لكل نادٍ من الأندية النفطية.

related

"قوقية" مع الزوراء بشرط.. وانتقالات وتجديد للأندية الجماهيرية

Date: 2022-07-01 11:59:21
"قوقية" مع الزوراء بشرط.. وانتقالات وتجديد للأندية الجماهيرية

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

الزوراء يضم لبنانيا وجزائريا الى صفوف النوارس

Date: 2022-02-03 09:38:36
الزوراء يضم لبنانيا وجزائريا الى صفوف النوارس

مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-22 14:20:36
مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز

المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

Date: 2021-04-10 15:34:10
المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

Date: 2021-12-31 09:56:49
بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

الزوراء يفسخ عقد المحترف الايفوري بطلب من شنيشل

Date: 2021-04-30 13:44:36
الزوراء يفسخ عقد المحترف الايفوري بطلب من شنيشل

الزوراء يبدأ تدريباته ببغداد ويعسكر لاحقاً في تركيا استعدادا للدوري الممتاز

Date: 2022-08-09 16:08:30
الزوراء يبدأ تدريباته ببغداد ويعسكر لاحقاً في تركيا استعدادا للدوري الممتاز