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الزوراء يتأهل لربع نهائي كاس العراق على حساب أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-26T16:51:14+0000
الزوراء يتأهل لربع نهائي كاس العراق على حساب أربيل

شفق نيوز/ ضمن منافسات كأس العراق المؤهلة لربع نهائي البطولة، التقى فريقا الزوراء ونادي اربيل على ملعب كربلاء الدولي يوم الجمعة.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزوراء 5-4 بعد ان اخفق لاعب اربيل محمد سامي في تنفيذ الركلة الاخيرة، ليتاهل الزوراء للدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق.

وقررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية انطلاق دور الثمانية من بطولة كأس العراق للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في موعدٍ يُحدد لاحقاََ من أجل إفساح المجال أمام الفرق المتأهلة للتحضير بشكلٍ أفضل.

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