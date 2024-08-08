الزوراء يتوج بلقب دوري "الرديف" ونفط البصرة بطلا لكرة صالات الشباب

شفق نيوز/ أحرز فريق الزوراء لقب دوري رديف العراق للموسم 2023 - 2024 بعد فوزه على الشرطة 2-1 في المباراة الختامية.

من جانب آخر؛ حقق فريق نفط البصرة الفوز على فريق غاز الجنوب بنتيجة (6) - (0) في المباراة النهائية لدوري الشباب لكرة الصالات ليتوج باللقب للموسم 2023 - 2024.

وحصل لاعب نفط البصرة ياسر خضير على جائزةِ أفضل لاعب في الدوري، وحارس مرمى نفط البصرة حسنين كريم أفضل حارس مرمى، وحصل على لقبِ هداف الدوري لاعب مصافي الوسط حسن هيثم برصيد 24 هدفا، ونال مدربُ نفط البصرة علاء كامل لقبَ أفضل مدرب في دوري الشباب.