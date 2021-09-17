الزوراء يتوج بكأس السوبر العراقي

شفق نيوز/ توج فريق نادي الزوراء بلقب كأس السوبر العراقي بعد فوزه على القوة الجوية بهدف وحيد دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة في ملعب الشعب الدولي ببغداد.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الزوراء مازن فياض في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وأقيمت بطولة كأس السوبر العراقي للمرة التاسعة، ويحمل الزوراء الرقم القياسي للفرق الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 5 ألقاب، يليه القوة الجوية بالتتويج مرتين، ثم الشرطة والطلبة.

وحقق الشرطة آخر ألقاب السوبر العراقي عام 2019، بينما كان آخر تتويج للزوراء عام 2017، وقبلها نسخ 1998 و1999 و2000، وفاز القوة الجوية باللقب مرتين عامي 1997 و2001.

يذكر أن القوة الجوية، بطل الدوري، سيشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، فيما سيتواجد الزوراء الوصيف من بوابة الملحق.