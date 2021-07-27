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الزوراء يتوج بدوري الناشئين وأمانة بغداد بطلاً لدوري الرديف

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-27T18:44:49+0000
الزوراء يتوج بدوري الناشئين وأمانة بغداد بطلاً لدوري الرديف

شفق نيوز/ أحزر فريق رديف أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، لقب بطولة الدوري الرديف للموسم 2020-2021 في المباراة النهائية، فيما فاز ناشئو نادي الزوراء ببطولة دوري الناشئين للموسم الحالي.

وتغلب رديف امانة بغداد على نظيره رديف القوة الجوية بهدف دون مقابل، ويحرز لقب دوري الرديف في المباراة  النهائية التي اقيمت اليوم على ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ الرياضي.

وفاز فريق ناشئي الزوراء على نظيره فريق ناشئي الشرطة بهدف دون مقابل، ليصبح بطلاً لدوري الناشئين للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب الكاظمية.

كما فاز فريق شباب الشعلة على نظيره شباب نادي الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ٣-١، ليحرز لقب دوري الشباب لفرق الدرجة الاولى، في المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب الشالجية وانتهى وقتها الاصلي بالتعادل الايجابي ٢-٢.

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