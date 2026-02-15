الزوراء يتوجه إلى الإمارات لمواجهة الوصل آسيوياً

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الزوراء لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الإمارات لخوض مباراته أمام الوصل في دوري أبطال آسيا 2.

ويحل الزوراء ضيفاً على الوصل في إياب دور الـ16، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/شباط الجاري، على استاد زعبيل في دبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وكان الزوراء قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه الوصل بنتيجة 3-2، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب نادي الزوراء في بغداد، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة لموسم 2025-2026.