الزوراء يتمسك بالصدارة والشرطة يواصل المطاردة في دوري  نجوم العراق

شفق نيوز/ أسدلت الجولة الـ32 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث حافظ فريق الزوراء على صدارة الدوري رغم تساويه بالنقاط مع استمرار الشرطة بمطاردته، إذ يمتلك الفريقان 68 نقطة لكل منهما، إلا أن الزوراء يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

واستقر فريق زاخو في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما جاء الطلبة رابعاً بـ55 نقطة، ثم القوة الجوية خامساً بـ50 نقطة، يليه القاسم في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

وفي بقية الترتيب، احتل دهوك المركز السابع برصيد 47 نقطة، متقدماً على النفط الذي جاء ثامناً بـ46 نقطة، وهو نفس رصيد الكرمة الذي حل تاسعاً بفارق المواجهات المباشرة.

بينما حل نفط ميسان عاشراً بـ43 نقطة، يليه نوروز في المركز الـ11 بـ42 نقطة، وتساوى فريقا الكهرباء وأربيل في رصيد النقاط (41 نقطة)، ليحتلا المركزين الـ 12 والـ13 توالياً بحسب نتائج المواجهات المباشرة.

أما الكرخ فجاء في المركز الـ 14 بـ39 نقطة، متقدماً على النجف صاحب المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة، فيما حل الميناء بالمركز الـ 16 بـ35 نقطة.

وفي المراكز المتأخرة، جاء ديالى في المركز الـ 17 برصيد 29 نقطة، يليه نفط البصرة بـ27 نقطة، ثم كربلاء في المركز الـ 19 بـ22 نقطة، بينما تذيل الحدود الترتيب بـ17 نقطة فقط.