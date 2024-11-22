الزوراء يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته أمام الكرمة في دوري النجوم

شفق نيوز/ قدمت الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء طلبا رسميا لتغيير موعد مباراة فريقها الكروي المقبلة أمام فريق الكرمة في الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة محمد مثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد قدمنا طلباً رسمياً لتغيير موعد مباراة فريقنا المقبلة او تأجيلها الى وقت آخر استنادا للمادة 5 / 6 من لائحة مسابقات الدوري".

‏وأضاف أن "لدينا اكثر من ثمانية لاعبين من سكنة المحافظات الأخرى ممن يتعذر عليهم الحضور إلى بغداد ‏والاستعداد الأمثل بسبب حظر التجوال بين المحافظات المستمر اليوم الجمعة".

‏وتابع ان "الادارة وجهت خطابا رسمياً للجنة المسابقات من أجل تحديد يوم آخر ليتسنى إعداد لاعبي الفريق لخوض اللقاء المقبل".

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق حددت يوم الاثنين المقبل موعداً لانطلاق الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.