الزوراء يتعثر امام القاسم ونفط الوسط يخسر امام نوروز

شفق نيوز/ تعادل فريقا الزوراء ومضيفه القاسم من دون اهداف، فيما تغلب فريق نوروز على نفط الوسط، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيّف ملعب الكفل في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، مباراة فريق نادي القاسم وضيفه فريق الزوراء، والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 43 بالمركز الثالث، ورفع القاسم رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث عشر.

فيما تمكن فريق نادي نوروز من تحقيق الفوز على فريق نفط الوسط بهدف دون رد، وسجل نوروز هدفه في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب بنيامين اكور، في المباراة التي جرت على ملعب السليمانية.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس عشر، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 39 بالمركز الرابع.