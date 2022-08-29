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الزوراء يتعاقد مع 14 لاعباً جديداً استعدادا للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-29T07:13:37+0000
الزوراء يتعاقد مع 14 لاعباً جديداً استعدادا للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، أنها تعاقدت مع 14 لاعباً جديداً لضمهم الى فريقها الكروي، مشيرة الى ان الفريق سيباشر بمعسكره التدريبي في تركيا ابتداء من الرابع في الشهر المقبل.

وقال مشرف الفريق عبد الرزاق عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، ان "النادي وبالاتفاق مع مدرب الفريق ايوب اوديشو قرر ان يكون المعسكر التدريبي في مدينة انطاليا التركية، وتم الترتيب لموضوع الاقامة والاتفاق على تنظيم مواجهات ودية هناك والفريق في طور الاعداد".

وبين ان "14 لاعباً جديدا التحقوا بالفريق وهم بحاجة للتأقلم والانسجام ومعسكر انطاليا سيكون فرصة لاعداد الفريق بشكل مثالي قبل انطلاق عجلة الدوري الممتاز".

واشار الى ان "الفريق بعد عودته سيستأنف تدريباته في بغداد قبل الشروع بدخوله لمنافسات الدوري العراقي الممتاز".

يشار الى ان المدرب ايوب اوديشو كان قد رفض تفريغ أبرز لاعبي فريق الزوراء للمنتخب العراقي للمشاركة في بطولة رباعية تقام في الاردن الشهر المقبل بداعي ان الفريق بطور الاعداد.

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