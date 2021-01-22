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الزوراء يتعاقد مع "حارسة" المنتخب الايراني لتمثيل فريقه النسوي لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-22T18:32:49+0000
الزوراء يتعاقد مع "حارسة" المنتخب الايراني لتمثيل فريقه النسوي لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، تعاقدها مع حارسة مرمى المنتخب الإيراني "ازام" لتمثيل فريقها النسوي بالدوري النسوي الممتاز.

وقال مدرب الفريق النسوي سامر سعد لوكالة شفق نيوز؛ ان النادي تعاقد بشكل رسمي مع حارسة المنتخب الايراني النسوي "ازام" لمدة شهرين لحين انتهاء الدوري النسوي العراقي الممتاز.

واضاف سعد؛ ان الاختيار جاء في ضوء المستوى الكبير الذي تمتلكه اللاعبة الإيرانية، موضحا أن الحارسة "ازام" تعد من أفضل الحراس في آسيا بعد حصد لقب كأس آسيا عام 2015 مع المنتخب الايراني.

وبين أن الحارسة "ازام" كانت مترددة في البداية من المجيء للعراق لكنها اقتنعت بعد ان عرفت انها ستتعاقد مع نادي عريق مثل الزوراء، مبينا لقد حضرت للعراق وتعاقدت مع الادارة رسميا وقد ابدت ارتياحها لتواجدها مع زميلاتها الجدد.

واشار الى ان الادارة كانت متعاونة جدا وجهزت لها كل متطلبات النجاح، لافتاً انها ستكون ضمن تشكيلة الفريق في لقائه أمام فريق شباب الوطن ضمن الدوري النسوي الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق الـ29 من الشهر الحالي.

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