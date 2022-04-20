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الزوراء يتعادل مع نوروز وامانة بغداد يفوز على القاسم بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-20T14:35:24+0000
الزوراء يتعادل مع نوروز وامانة بغداد يفوز على القاسم بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ يواصل فريق نادي الزوراء لكرة القدم، نزيف النقاط بعد تعادله سلباً مع مضيفه فريق نوروز من دون اهداف، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وضيّف ملعب الجامعة في السليمانية مباراة فريق نوروز وضيفه فريق الزوراء في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وبهذا التعادل رفع الزوراء رصيده للنقطة 47 بالمركز الخامس، كما رفع نوروز رصيده للنقطة 32 بالمركز الرابع عشر.

بينما حقق فريق امانة بغداد فوزاً مهماً على ضيفه القاسم ضمن المنافسات ذاتها، بهاتريك اللاعب فرحان شكور بعد تسجيله ثلاثة اهداف في الدقائق33، و40، و60.

ورفع امانة بغداد بعد فوزه اليوم رصيده للنقطة 30 بالمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد فريق القاسم عند النقطة 30 بالمركز السادس عشر.

 

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