الزوراء يتعادل مع نادٍ إماراتي ودياً

شفق نيوز- بغداد

تعادل نادي الزوراء العراقي، مع نظيره الإماراتي دبا حصن، في أولى مبارياته الودية لكرة القدم، ضمن معسكره التدريبي المقام له في مصر.

وتعادل الزوراء مع دبا الحصن الإماراتي ايجابياً بنتيجة 3-3، وجاءت اهداف الزوراء عن طريق، نزار الرشدان وحسن عبد الكريم وإبراهيم توميو.

يشار إلى أن الزوراء غادر إلى مصر يوم 19 من شهر اب الجاري، لاقامة معسكر تدريبي هناك، يستمر لمدة عشرة أيام استعدادا لدوري نجوم العراق، وبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكان النادي، قد دخل في معسكر تدريبي أخير في بغداد قبل حزم حقائبه والتوجه إلى مصر للإقامة في المعسكر التدريبي وخوض مواجهات ودية هناك .

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق ونهاية دوري نجوم العراق 2025-2026 والذي حدد في يوم 13 أيلول/سبتمبر 2025، على أن ينتهي في 1 حزيران/يونيو 2026.