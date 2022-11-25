الزوراء يتعادل مع النفط بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء مع ضيفه فريق نادي النفط يوم الجمعة، ايجابياً بنتيجة 2-2 في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الزوراء اولا في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول عن طريق اللاعب سعد عبد الامير، وسجل النفط هدف التعديل عن طريق حسام جادالله في الدقيقة 55، وعاد النفط ليسجل هدفه الثاني عن طريق المحترف دينز اكبار في الدقيقة 65 وعادل الزوراء النتيجة في الدقيقة 72 عبر اللاعب ميثم جبار.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في الساعة الرابعة عصراً لحساب الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز .