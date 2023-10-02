الزوراء يتعادل أمام الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز / تعادل فريق الزوراء لكرة القدم، في مباراته الثانية أمام مضيفه الرفاع البحريني 1-1 ضمن منافسات كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مدينة خليفة الرياضية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل للرفاع البحريني، جاء الهدف عن طريق ميثم جبار في الدقيقة الخامسة، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للرفاع عن طريق فينيسيوس فركاس، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وكان وفد الزوراء، قد غادر إلى المنامة الجمعة الماضي استعداداً لمواجهة الرفاع البحريني، في كأس الاتحاد الآسيوي مساء اليوم.

وتلقى فريق الزوراء العراقي هزيمة قاسية أمام نظيره العربي الكويتي، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم بنتيجة 2-1.