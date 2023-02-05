الزوراء يتصدر فرق الدوري الممتاز "مؤقتاً" بفوزه على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء، يوم الأحد، من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نفط ميسان في انطلاق منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في ملعب ميسان الدولي.

وجاء هدف الزوراء الاول في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب علاء عباس ، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول جاء هدف الزوراء الثاني عن طريق اللاعب سعد عبد الامير، لينتهي الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل لنفط ميسان.

وفي الشوط الثاني قلص نفط ميسان النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق المحترف بنيامين اكور، وعاد علاء عباس وسجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث للزوراء في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة قفز الزوراء للمركز الاول مؤقتاً برصيد 30 نقطة لحين التعرف على نتائج فرق المقدمة، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 22 بالمركز الثامن.