الزوراء يتصدر فرق الدوري الممتاز "مؤقتاً"

شفق نيوز/ تصدر فريق نادي الزوراء فرق الدوري الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بعد فوزه على فريق النفط ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

وانطلقت المباراة في الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب الشعب الدولي، وسجل الزوراء أولاً عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة عادل النفط النتيجة عن طريق اللاعب فاضل كريم.

وفي الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول سجل محمد مراد الهدف الثاني لـ"النوارس".

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزوراء قائمة الدوري الممتاز "مؤقتاً" برصيد 50 نقطة، بانتظار مباراتيّ فريق الشرطة ونادي أربيل، وفريق القوة الجوية ونادي الحدود، غداً الثلاثاء، فيما بقي فريق النفط بالمركز 18 برصيد 20 نقطة.