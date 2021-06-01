الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب

شفق نيوز/ تصدر فريق شباب نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لدوري الكرة للشباب المصاحب للدوري الممتاز.

وتصدر الزوراء بعد فوزه على شباب السماوة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الاخيرة لدوري الشباب، وجاء الهدف في الشوط الاول عن طريق اللاعب علي الاكبر، وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى 20 نقطة في صدارة الترتيب.

وضمن ذات المنافسات، انتزع فريق شباب الشرطة فوزاً مهماً من فريق النجف، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الكاظمية لختام مباريات المجموعة الثانية من دوري الشباب لكرة القدم، ورغم غياب ستة لاعبين عن التشكيلة الأساسية لفريق الشرطة نظراً لالتحاقهم بمنتخب الشباب، تمكن الشرطة من الفوز بهدف حمل إمضاء المهاجم عبد الله باسم في الدقيقة ٢٠ من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الشرطة الى ١٤ نقطة وتأهل للمرحلة الثانية من المنافسات، فيما تجمد رصيد فريق النجف عند النقطة ١٢ ليفقد حظوظه بالتأهل للمرحلة الثانية.

وفي اللقاء الثالث ضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نادي القوة الجوية مع فريق نادي نفط البصرة بهدف لمثله ضمن الجولة التاسعة الأخيرة والاخيرة من دوري الشباب ليضمن الفريق التأهل الى المرحلة الثانية من المنافسات.