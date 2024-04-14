الزوراء يتخطى امانة بغداد في نجوم العراق

شفق نيوز/ تخطى فريق الزوراء، مضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الأحد عند الساعة الثامنة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء، سجل حسن عبد الكريم في الدقيقة 10، وأضاف المحترف كريستوفر جون هدف الزوراء الثاني في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ قلص امانة بغداد النتيجة بعد تسجيل اللاعب محمد جفال هدف الامانة الاول في الدقيقة 54.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من اياد زاحم حكم ساحة، وقصي محمد مساعدا اولاً، وعلي فاضل مساعداً ثان، واحمد قاسم فاضل حكما رابعا، وليث فرحان حكم "فار".