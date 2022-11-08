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الزوراء يتحرك لسد الثغرات بمباراتين وديتين وسط غيابات

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T08:11:19+0000
الزوراء يتحرك لسد الثغرات بمباراتين وديتين وسط غيابات

شفق نيوز/ ذكرت إدارة نادي الزوراء ان تدريبات الفريق بدأت بعد الانتهاء من اجازة بسيطة منحت للاعبين والتحاق اللاعبين المحترفين الأربعة.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو الادارة، مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن الفريق يشهد نقص سبعة من ابرز لاعبيه، اربعة منهم التحقوا للمنتخب الوطني للمشاركة بمبارياته الودية، وثلاثة لاعبين التحقوا مع منتخب الشباب الذي يستعد لنهائيات اسيا.

واضاف ان غياب سبعة لاعبين يؤثر سلباً على تجمع الزوراء وعلى تطبيق خطط مدربه ايوب اوديشو الذي يسعى لمعالجة ثغرات الفريق خلال التوقف.

واشار الى ان الفريق يجري تدريباته على ملعبه الثاني في الشالجية بسبب غلق الملعب لأعمال صيانة تحتاج مدة شهر.

وبين ان الادارة اتفقت مع ادارتي نادي الصناعة ونادي الحدود لخوض مباراتين وديتين للوقوف على جاهزية اللاعبين، الاولى ستكون مع نادي الصناعة يوم الخميس المقبل، والثانية مع الحدود الخميس من الاسبوع الذي يليه.

ويقف الزوراء بعد انتهاء الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة .

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