الزوراء يتجه لمعسكره التدريبي في مصر استعدادا للمنافسات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد فريق نادي الزوراء لكرة القدم، بغداد صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات المقبل.

وقال رئيس نادي الزوراء حيدر شنشول، لوكالة شفق نيوز إن "الفريق غادر إلى جمهورية مصر العربية، لاقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة عشرة أيام".

وأضاف أن "الفريق سيخضع لتدريبات مكثفة تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد، وكادره المساعد للوصول إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في منافسات دوري النجوم والاستحقاق الآسيوي".

وأوضح شنشنول أن "الفريق يضم عدداً من اللاعبين المحليين البارزين إضافة إلى محترفين تم التعاقد معهم، سيكونون جاهزين لبطولتي دوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا 2".

وبين أن "الفريق أجرى آخر وحداته التدريبية أمس الاثنين في بغداد قبل حزم حقائبه والتوجه إلى مصر اليوم للإقامة في المعسكر التدريبي وخوض مواجهات ودية هناك".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن موعد انطلاق ونهاية دوري نجوم العراق 2025-2026 والذي حدد في يوم 13 أيلول/سبتمبر 2025 موعدا لانطلاق الموسم، على أن ينتهي في 1 حزيران/يونيو 2026.