الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

شفق نيوز/ وصل فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الخميس، إلى مباراة نهائي كأس العراق 2020-2021، بعد فوزه على فريق نادي الشرطة.

وجرت المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز الزوراء بهدفين دون مقابل.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين دون رد، جاء الهدف الاول للزوراء عن طريق احمد فاضل في الدقيقة السابعة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد رضا بالدقيقة 24، وفي الدقيقة 35 طرد حكم اللقاء لاعب الزوراء احمد فاضل لحصوله بطاقة حمراء للخشونة المتعمدة.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء زورائي ويتأهل للمباراة الختامية، وقبل انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بدقيقة طرد مدرب الزوراء راضي شنيشل بسبب اعتراضاته المتكررة على حكم اللقاء.

وبهذه النتيجة سيلاقي فريق الزوراء الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ التي ستقام على نفس الملعب يوم غد الجمعة.

وكان فريق الشرطة قد تأهل للمباراة شبه النهائية بعد تغلبه على الميناء بينما تأهل الزوراء بعد فوزه على الحدود في مباراة ربع نهائي البطولة.