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الزوراء يبعد مدربا مساعدا وعددا من لاعبيه ويتعاقد مع مدافع الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-11T20:34:44+0000
الزوراء يبعد مدربا مساعدا وعددا من لاعبيه ويتعاقد مع مدافع الجوية

شفق نيوز/ غادر المدرب المساعد لفريق كرة الزوراء حيدر عبد الامير  أسوار النادي بعد أربع سنوات قضاها كمساعد مدرب ليقرر خوض تجربة التدريب خلال الفترة المقبلة.

كما غادر لاعب وسط المنتخب الوطني والزوراء احمد فاضل ليعلن خروجه من الفريق بعد 6 مواسم قضاها داخل عش النوارس.

وقال عضو الادارة ومشرف فريق الزوراء كريم رزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان المحترف السوري زاهر ميداني و اللاعب علاء مهاوي وأحمد مكنزي أصبحا خارج حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل، مبينا ان الادارة ستجلس بعد عيد الأضحى مع كل من اللاعبين سعد عبد الامير و محمد رضا و مهدي كامل و مازن فياض للتفاوض بشأن تجديد عقودهم لموسم آخر.

واكد  رزاق؛ ان الزوراء اعلن رسمياً عن تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني والقوة الجوية الدولي ميثم جبار لموسم واحد، لافتاً إلى أنه بصدد التعاقد مع لاعبه السابق حسين علي الذي عاد من الاحتراف في تونس بعد أن اتفق معه بشكل نهائي.

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