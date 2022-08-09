الزوراء يبدأ تدريباته ببغداد ويعسكر لاحقاً في تركيا استعدادا للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن فريقها الكروي سيباشر بالتدريبات منتصف الشهر الجاري في بغداد استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن فريق الزوراء سيبدأ تدريباته في البداية في بغداد على أن يعسكر خارجيا في أيلول المقبل .

واضاف ان الادارة فكرت بمعسكر تدريبي في مصر ببادئ الأمر لكنها وجدت صعوبة بتكاليف الفيز التي تفرضها السلطات المصرية ليذهب التفكير الى تركيا.

وبين أنه تم الاتفاق على اقامة المعسكر في انطاليا التركية كون اجوائها مساعدة، مشيرا الى ان هناك فرقا سيتم من خلالها اجراء مواجهات ودية للوقوف على مستويات اللاعبين وخلق الانسجام بين صفوف الفريق.

واوضح ان لاعبين محترفين تم التعاقد معهم سيلتحقون مباشرة للمعسكر المقرر في تركيا.

وقال أيضا، إنه طالع اخبارا نشرت بمواقع التواصل تشير الى ان الزوراء اكمل معايير التراخيص الآسيوية، مؤكدا ان هذه الانباء لامصدر لها ولن تعلنها الإدارة حتى الآن رغم اكمالنا لنسبة كبيرة من معايير التراخيص الآسيوية .

وكان الزوراء حصل على المركز السادس برصيد 61 نقطة في دوري الموسم الاخير .