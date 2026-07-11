الزوراء يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بقيادة باسم قاسم

شفق نيوز- بغداد

دشن نادي الزوراء، يوم السبت، تحضيراته للموسم الكروي 2026-2027، بإقامة أولى وحداته التدريبية في العاصمة بغداد، تحت إشراف مدربه الجديد باسم قاسم، استعداداً للمشاركة في دوري نجوم العراق.

وأجرى الفريق تدريباته على ملاعب النادي في بغداد، إيذاناً بانطلاق فترة الإعداد، التي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل.

وتزامناً مع انطلاق التحضيرات، عززت إدارة نادي الزوراء صفوف الفريق بإبرام عدد من التعاقدات مع لاعبين جدد، إلى جانب تجديد عقود عدد من لاعبي الموسم الماضي، بما يتوافق مع رؤية المدرب واحتياجاته الفنية.

وكان الزوراء أنهى منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متطلعاً إلى الظهور بصورة أفضل والمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.