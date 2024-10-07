الزوراء وأربيل في الصدارة.. ترتيب فرق دوري النجوم بعد الجولة الثالثة

شفق نيوز/ بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، تساوت خمسة فرق برصيد 7 نقاط لكل منها، في وقت توقفت فيه المنافسات مؤقتًا لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم الآسيوية.

وتصدر فريق الشرطة الترتيب بفارق الأهداف، يليه الزوراء في المركز الثاني، وأربيل في المركز الثالث، بينما جاء القوة الجوية في المركز الرابع، ونفط ميسان في المركز الخامس.

فيما حصلت ثلاث فرق على 5 نقاط، حيث جاء زاخو في المركز السادس، ثم النفط في المركز السابع، والكهرباء في المركز الثامن.

كما حصلت ثلاث فرق على 4 نقاط، حيث جاء الكرمة في المركز التاسع، والقاسم في المركز العاشر، ثم الطلبة في المركز الحادي عشر.

أما بالنسبة للأندية التي حصلت على 3 نقاط، فجاء نفط البصرة في المركز الثاني عشر، ثم الكرخ في المركز الثالث عشر، ودهوك في المركز الرابع عشر، والميناء في المركز الخامس عشر.

وحصلت ثلاث فرق على نقطتين، حيث جاء كربلاء في المركز السادس عشر، يليه النجف في المركز السابع عشر، بينما حل نوروز في المركز الثامن عشر.

في حين جاء فريق الحدود في المركز التاسع عشر بدون نقاط، يليه ديالى في المركز العشرين بدون نقاط أيضًا.