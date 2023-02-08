الزوراء وكربلاء يتعاقدان مع لاعبين جدد

شفق نيوز/ أعلنت إدارتا نادييّ الزوراء وكربلاء الرياضيين، يوم الأربعاء، عن تعاقدهما مع لاعبين جدد لخوض منافسات الجولات المتبقية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فيما يخوض اللاعب أيمن حسين أولى مبارياته في الدوري الإماراتي يوم السبت المقبل.

وقال المراسل الرياضي لوكالة شفق نيوز، إن لاعب المنتخب اليمني عمر الداحي، واللاعب العراقي علي بسام، وقعّا رسمياً على كشوفات فريق نادي الزوراء لتمثيله حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن إدارة نادي كربلاء الرياضي، هي الأخرى ضمّت اللاعب العراقي المغترب أصيل محمد، لتعزيز صفوف كتيبة المدرب عباس عطية.

وبين مراسلنا أن اصيل محمد، مقيم في بلجيكا وسبق أم مثّل المنتخب الأولمبي العراقي عام 2018، هو الرابع الذي يلتحق بالدوري الممتاز في فترة الانتقالات الشتوية.

إلى ذلك، حصل لاعب منتخب العراق، والجزيرة الاماراتي حالياً، ايمن حسين، على بطاقة الاستغناء الدولية لينتقل رسمياً من نادي المريخة القطري إلى نادي الجزيرة الاماراتي، وسيخوض اولى مبارياته أمام فريق العين يوم السبت المقبل.