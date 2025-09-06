الزوراء وقائده: لا خلافات ولا قروض شخصية للنادي

شفق نيوز- بغداد

أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم السبت، أنها ستلاحق قانونياً كل من يروج الأخبار المسيئة وغير الصحيحة، خصوصاً بما يتعلق بالحديث عن "أموال سياسية" أو "اقتراض" من اللاعبين.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، أن "هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة"، مشيرة إلى أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من يتناول هذه المواضيع مستقبلاً عبر وسائل الإعلام".

في السياق، نفى قائد الفريق وحارس مرماه جلال حسن، ما تم تداوله من قبل بعض "المغرضين" حول وجود خلافات أو مشاكل مادية داخل النادي، أو قيامه بإقراض النادي من أمواله الخاصة ولم تسترد لحد الآن.

ورأى حسن، بحسب البيان، أن هذه الأحاديث "عارية عن الصحة وتهدف بشكل واضح إلى التأثير على استقرار الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية والآسيوية"، مشيراً إلى أن "الفريق يعيش حالة من الاستقرار، وأن إدارة النادي تعمل بكل جهد على توفير جميع متطلبات الفريق لضمان تحقيق أفضل النتائج".