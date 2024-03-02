الزوراء وزاخو في مباراة صراع المراكز.. هدف واحد يغير خريطة النجوم

شفق نيوز/ تختتم يوم السبت، منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في مدينة زاخو ضمن إقليم كوردستان.

ويواجه فريق زاخو ضيفه فريق الزوراء على ملعب الأول عند الساعة الخامسة عصراً في لقاء جماهيري كبير، اذ يمتلك الفريقان جمهوراً واسعاً، يتوقع أن يملأ مدرجات الملعب بالكامل لا سيما وان المباراة ستحدث تغييرات في المراكز.

وسيكون الصراع اليوم، على المركز الثالث بعد تعثر دهوك صاحب المركز الرابع وخسارته أمام الميناء وتعادل نوروز صاحب المركز الثالث مؤقتاً برصيد 27 نقطة أمام الشرطة، وفي حال فوز الزوراء أو زاخو فإن الفائز سيقفز للمركز الثالث.

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 17 المركز السابع برصيد 25 نقطة، حيث فاز في آخر مبارياته في الجولة 16 على مضيفه نفط البصرة بهدفين نظيفين دون رد.

في حين احتل الزوراء المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وكان قد تعادل في آخر مبارياته ضمن الجولة 16 مع نادي الكرخ بنتيجة 1-1.

وكلفت لجنة الحكام طاقماً تحكيمياً مؤلفاً من أحمد كاظم حكماً للساحة، يساعده كل من كرار عباس حكماً مساعداً أول ، وظفر عباس حكماً مساعداً ثانياً ، وليث فرحان حكماً رابعاً ، وزيد ثامر حكماً لتقنية الـ"فار".