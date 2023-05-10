الزوراء والكهرباء يفتتحان الجولة 28 من الدوري الممتاز بتعادل غير متوقع

شفق نيوز/ فاجئ فريق نادي الزوراء جمهوره بتعادل غير متوقع مع فريق القاسم، كما تعادل فريق الكهرباء مع نوروز، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة الزوراء والقاسم في الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملعب كربلاء الدولي.

وسجل الزوراء هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح لؤي العاني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 71 من زمن اللقاء سجل القاسم هدف التعديل عن طريق علاء محيسن.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده الى 53 نقطة بالمركز الثالث، ورفع القاسم رصيده للنقطة 25 بالمركز 17.

وضمن المنافسات وفي نفس التوقيت تعادل فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نادي نوروز سلباً من دون اهداف.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 50 بالمركز الرابع، ورفع نوروز رصيده للنقطة 35 بالمركز 13.