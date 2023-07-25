الزوراء والقوة الجوية وجهاً لوجه بديربي العاصمة في ربع نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم باقامة مباراتين.

ففي المباراة الاولى يلتقي فريقا نادي نفط ميسان مع ضيفه نادي الحدود على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة السابعة مساءً .

وفي مباراة ديربي العاصمة بغداد يحتضن ملعب الشعب الدولي قمة جماهيرية عند الساعة التاسعة مساءً تجمع فريقي نادي الزوراء ونادي القوة الجوية .

وهاتان المباراتان مؤهلتان للمرحلة المقبلة، اذ يصعد الفريق الفائز الى دور نصف نهائي بطولة كأس العراق .

وكان فريق اربيل تأهل لدور نصف نهائي كاس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسميا من مواجهته في مباراة ربع النهائي التي كانت مقررة على ملعب فرانسوا حريري في اربيل يوم غدٍ الاربعاء .