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الزوراء والقوة الجوية والرمادي يحقق الفوز بمباريات ودية والنجف والديوانية يتعادلان

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-30T15:45:28+0000
الزوراء والقوة الجوية والرمادي يحقق الفوز بمباريات ودية والنجف والديوانية يتعادلان

شفق نيوز/ حققت فرق الزوراء والقوة الجوية والرمادي، يوم الجمعة، الفوز في مباريات ودية اقيمت استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي القوة الجوية تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الكهرباء بهدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ابراهيم بايش.

وأشار مراسلنا إلى أن المباراة أقيمت على ملعب نادي القوة الجوية في شارع فلسطين، وكانت مغلقة إعلاميا حسب توجيهات الكادر التدريبي مدرب الجوية قحطان جثير.

وفي مباريات ودية استعدادية اخرى اقيمت اليوم الجمعة، فاز فريق الزوراء على فريق الحدود بنتيجة 2-0 ، وتعادل النجف مع فريق الديوانية ايجابياً 1-1 ، والرمادي يفوز على دهوك بهدف دون رد، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

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