الزوراء والغراف يتعادلان ودياً في معسكر مصر استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- القاهرة

تعادل فريقا الزوراء والغراف العراقيين بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً في مصر في إطار تحضيراتهما للموسم الجديد من دوري نجوم العراق.

وشهدت المباراة مستوى فنياً جيداً، إذ استغل الجهازان الفنيان اللقاء للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة عدد من الخطط والتشكيلات، ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين.

وتأتي هذه المواجهة الودية ضمن استعدادات الزوراء والغراف لخوض منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027، حيث يواصل الفريقان رفع وتيرة الإعداد للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.