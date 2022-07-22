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الزوراء والشرطة بالعلامة الكاملة في نهائيات دوري الناشئين والجنسية بطلاً لدوري الدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-22T18:21:38+0000
الزوراء والشرطة بالعلامة الكاملة في نهائيات دوري الناشئين والجنسية بطلاً لدوري الدرجة الأولى

شفق نيوز / تمكن فريق ناشئي الزوراء، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره فريق نوروز بهدفين مقابل هدف في المباراة، فيما حقق الشرطة الفوز على نظيره الميناء بالنتيجة ذاتها في إطار نهائيات الدوري الممتاز للناشئين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

كما توج نادي الجنسية الرياضي بطلاً لدوري الناشئين لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى وجاء تتويج ناشئي الجنسية باللقب بعد ان خاض سبعة مباريات تغلب في الاولى على الحدود بهدف للاشيء فيما تغلب على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة وتعادل مع نادي الحسين بهدف لكل منهما فيما فاز على المرور برباعية.

وفي مرحلة الاياب تغلب على الحدود بهدفين لواحد وخسر مع الصناعات بهدفين لهدف فيما تغلب في مباراته الاخيرة على الحسين بثلاثية نظيفة وينتظر فريق الجنسية البطل التتويج الرسمي من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم في الأيام المقبلة.

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