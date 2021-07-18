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الزوراء والجوية بقمصانهم التقليدية ودرجال يتفقد ملعب الشعب قبل نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-18T10:41:39+0000
الزوراء والجوية بقمصانهم التقليدية ودرجال يتفقد ملعب الشعب قبل نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ جرى اليوم المؤتمر الفني لنهائي كأس العراق الذي يجمع فريقا الزوراء والقوة الجوية يوم غد الاثنين في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وسيرتدي فريق القوة الجوية اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارس مرماه اللون البني الغامق الموشح بالأصفر، بينما سيرتدي فريق الزوراء اللون الأبيض الكامل، وسيرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

من جانب آخر؛ تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والأمين العام للهيئة التطبيعية محمد فرحان آخر الاستعدادات لاحضان ملعب الشعب الدولي المباراة النهائية المرتقبة بين فريقي الزوراء والقوة الجوية التي ستقام غداً الاثنين في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

  

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