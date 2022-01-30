الزوراء: ملعبنا جاهز لاحتضان مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء يوم الأحد، ان ملعب نادي الزوراء أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات المحلية والدولية.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان "ملعب نادي الزوراء اصبح جاهزاً الان لاستقبال مباريات الدوري الممتاز أو أي مباراة دولية بعد الانتهاء منه ليكون جاهز رسمياً".

وأضاف إن "الملعب حالياً في طور التجهيز بالمستلزمات الرياضية والاثاث الخاصة بالنادي وغيرها من الاحتياجات الاخرى".

واشار الى ان "الملعب سيفتتح بشكل رسمي اما في مباراة الزوراء الاولى في الدور الأول من المرحلة أو بشكل مئة بالمئة في المباراة الثانية".

واوضح ان "الملعب اصبح تحفة معمارية وسيكون اضافة ملاعب بغداد الحديثة في استقبال مباريات الدوري الممتاز واي مباراة أخرى".

واشار الى ان "المباراة المؤجلة من المرحلة الاولى امام الديوانية ستقام في الخامس من شهر شباط المقبل في ملعب الديوانية وليس في بغداد".

واوضح ان "الفريق يواصل استعداداته لهذا اللقاء من أجل كسب النقاط وتحسين تسلسله في جدول الدوري الممتاز".

ويحتل فريق نادي الزوراء بعد انتهاء المرحلة الأولى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.