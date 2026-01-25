الزوراء مستغرباً من رفع عقوبة جماهير دهوك: يضرب العدالة ويثير الشبهات

شفق نيوز- بغداد

أعربت إدارة نادي الزوراء، مساء اليوم الأحد، عن استغرابها وأسفها إزاء القرار الصادر عن لجنة الانضباط، والقاضي برفع عقوبة جماهير نادي دهوك قبل يومين فقط من مواجهة الفريقين، رغم أن العقوبة فُرضت على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة دهوك أمام أربيل.

وذكرت إدارة النادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار المفاجئ وفي هذا التوقيت الحساس يثير العديد من علامات الاستفهام، ويؤثر بشكل مباشر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية، كما ينعكس سلباً على استقرار المنافسة ونزاهتها.

وأكدت إدارة الزوراء، بحسب البيان، رفضها القاطع لأي توجه أو إجراء قد يُفسَّر على أنه محاولة للتأثير في مشوار الفريق ضمن المنافسات المحلية، مطالبةً الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة الانضباط بتحمل مسؤولياتهما القانونية، والعمل بروح الحياد والشفافية، وتطبيق اللوائح بعدالة على جميع الأندية دون استثناء.

وكان من المقرر أن تُقام مواجهة الزوراء ودهوك يوم الأربعاء المقبل من دون حضور جماهيري.

وكان فريقا أربيل ودهوك قد التقيا مساء يوم الثلاثاء على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وانتهت المباراة لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وتأخرت لحظة انطلاق المباراة لمدة ربع ساعة نتيجة إشكالات تتعلق بتنظيم أماكن جلوس الجماهير، حيث تداخل جمهور دهوك مع جمهور أربيل ليتم حل الإشكال بعد ذلك ليعلن حكم اللقاء واثق محمد عن بدء المواجهة.

وبعد انطلاق اللقاء، لم تمض سوى ثماني دقائق حتى انقطع التيار الكهربائي وانطفأت إنارة الملعب، ما أدى إلى إيقاف المباراة مجدداً حتى الدقيقة الخامسة عشرة.

وشهدت المباراة احتكاكات على مدرجات الجمهور في حينها وأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبات على إثرها.