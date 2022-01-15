الزوراء مستاء من "فضائح تحكيمية" خلال مباراته مع النجف

شفق نيوز/ عبّرت الهيئةُ الإداريّةِ لنادي الزوراءِ الرياضيّ، عن استيائِها الشديدِ مما حصلَ في مباراةِ الفريقِ أمام النجفِ مساء يوم السبت ضمن مبارياتِ الجولةِ التاسعةِ عشرة، من "فضائحَ تحكيميّةٍ" قالت إنها "سَرقت" نقاطَ المباراةِ، وجعل فريقها يخرج بنقطةِ التعادلِ "الظالمة".

وأكدت إدارةُ النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدثَ كان فَضيحَةً بمعنى الكلمةِ، شاهدها الجميعُ، بعد تَقدمِ فريقنا بهدفين في الشوطِ الأول، قبلَ أن يعودَ فريقُ النجف في الشوطِ الثاني بتسجيلِ هدفين غير شرعيين، الهدفُ الأول كان تسللاً واضحاً، والهدفُ الثاني كان من ركلةِ جزاءٍ، ولم تكن هناك أيُ لمسةِ يدٍ على لاعبنا، ليدفعَ فريقنا ثمنَ صفارةٍ ظالمةٍ لحكمٍ دوليّ، لم يكن منصفاً وعادلاً في مُباراةٍ مهمةٍ وحَساسةٍ جداً، بعد أن تغاضى عن ركلةِ جزاءٍ صَحيحةٍ لفريقنا في الشوطِ الثاني".

وطالبت الهيئةُ الإداريّة لنادي الزوراءِ لجنةِ الحكامِ في الاتحادِ العراقيّ بـ"إعادةِ النظرِ بتَسميةِ الحكامِ لهكذا مبارياتٍ مُهمةٍ والتي باتت لا تتحمل الخطأَ إطلاقاً، في مَرحلةِ البَحثِ عن نِقاطِ الفوز".