الزوراء "متفاجئة" من قرار حلها: سنستفسر عن المخالفات ونتجنب اللجوء إلى "كاس"

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الأربعاء، أنها تفاجأت بالكتاب الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية، والذي ينص على حل إدارة النادي بسبب وجود مخالفات قانونية وإدارية.

وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، "سبق وأن حاولنا تسوية الموضوع مع رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، من خلال المستشارين خالد كبيان وإياد بنيان، اللذين التقيا به في باريس."

وأضاف عبد الرزاق أن المستشارين اتفقوا مع مفتن خلال أولمبياد باريس على إعادة القضية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث صدر قرار من المركز باستمرار إدارة النادي وإلغاء قرار الحل.

وأشار إلى أن إدارة النادي فوجئت أمس بتجديد قرار حل الإدارة بداعي وجود مخالفات قانونية وإدارية في عملها.

وأضاف: "سنعود مرة أخرى إلى مركز التسوية والتحكيم للوقوف على الموضوع ومعرفة طبيعة الخرق القانوني المزعوم، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسنا".

وأوضح عبد الرزاق أن نادي الزوراء يفضل تجنب الوصول إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) إلا إذا كان ذلك ضرورياً. وحذر من أن وصول القضية إلى "كاس" قد يضر بالرياضة العراقية ويؤثر سلباً على المنتخب العراقي الذي يستعد لتصفيات كأس العالم.

وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية "مجددا" حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك بالرغم من صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرارها السابق.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي( 13 آب)، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ألغى قرارها السابق بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.

ووفقًا لرئيس اللجنة عقيل مفتن، فإن القرار جاء بسبب "خلل شكلي" في الإجراءات المتبعة.

وأكدت اللجنة حينها، أن القرار لم يمنح الشرعية للإدارة الحالية للنادي، بل رسم الطريق القانوني لتصحيح الوضع وفقًا للقانون.

يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت قد قررت في 26 حزيران 2024 حل الهيئة الإدارية للنادي وتشكيل أخرى مؤقتة.