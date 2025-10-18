الزوراء إلى طاجيكستان لملاقاة دوشنبة ضمن أبطال أندية آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

غادر نادي الزوراء، يوم السبت، الى طاجيكستان لمواجهه دوشنبه الطاجيكي، يوم الاربعاء المقبل، ضمن دوري ابطال أندية آسيا 2 لكرة القدم.

وأوقعت القرعة الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وگوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

وتضم البطولة التي تعد الثانية حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي، بعد دوري أبطال آسيا للنخبة، 32 فريقا وتقام بنظام الفصل بين الشرق والغرب في الأدوار الأولى بواقع 16 فريقا في كل منطقة.

وكان فريق الزوراء، خسر أمام ضيفه النصر السعودي 0-2، لحساب الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا 2.