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الزوراء إلى تركيا غداً.. وتحضيرات لمباريات ودية مع فرق الأضواء

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-03T08:57:24+0000
الزوراء إلى تركيا غداً.. وتحضيرات لمباريات ودية مع فرق الأضواء

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم السبت، عن توجه الفريق يوم غد إلى تركيا لبدء معسكره التدريبي، فيما بيّن أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين مع فريقين ناشطين بالدوري الممتاز التركي.

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان "فريق نادي الزوراء سيشد الرحال يوم غد متوجهاً الى مدينة انطاليا التركية للبدء بمعسكره التدريبي الذي يستمر اسبوعين استعداداً لمنافسات الدوري العراقي الممتاز الذي ينطلق مطلع شهر تشرين الاول المقبل".

وأضاف عبد الرزاق أن "الادارة جهزت برنامجاً متكاملاً لإعداد الفريق بشكل جيد استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز"، موضحا ان "الفريق سيخوض مباراتين تجريبيتين مع فريقين تركيين ناشطان في الدوري الممتاز وهما (انطاليا سبورت)، و(ألانيا سبورت)، ومن المؤمل خوض لقاء ثالث غير اكيد مع فريق نادي بنغازي الليبي".

وأشار مشرف الفريق الى أن "المعسكر سيكون فرصة للجهاز الفني بقيادة ايوب أوديشو عن لاعبي الزوراء"، مبينا أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بالمعسكر التدريبي مع لاعبي النادي المحليين وستكون صفوف الفريق متكاملة خلال الوحدات التدريبية التي ستجري خلال المعسكر التدريبي" .

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