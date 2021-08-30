الزوراء إلى انطاليا رفقة مدافع الشرطة السابق

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الزوراء لكرة القدم، الى أنطاليا التركية للدخول بمعسكر تدريبي يستمر عشرة ايام.

وقال كريم رزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن الفريق خاض يوم أمس مرانه الاخير في بغداد قبل التوجه إلى تركيا لدخول معسكر تدريبي في مدينة انطاليا لمدة عشرة ايام تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

واكد ان المعسكر تتخلله مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل.

من جانب اخر اكد رزاق ان ادارة النادي تعاقدت رسميا اليوم مع المدافع حسام كاظم قادماً من الشرطة لتمثيل كرة النادي لموسم واحد.

وكانت ادارة الزوراء رفضت التجديد لقائد الفريق علاء عبدالزهرة، ليتفق الاخير مع ادارة الشرطة على تمثيل القيثارة في الموسم الجديد.