سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزوراء إلى انطاليا رفقة مدافع الشرطة السابق

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-30T12:40:17+0000
الزوراء إلى انطاليا رفقة مدافع الشرطة السابق

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الزوراء لكرة القدم، الى أنطاليا التركية للدخول بمعسكر تدريبي يستمر عشرة ايام.

وقال كريم رزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن الفريق خاض يوم أمس مرانه الاخير في بغداد قبل التوجه إلى تركيا لدخول معسكر تدريبي في مدينة انطاليا لمدة عشرة ايام تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

واكد ان المعسكر تتخلله مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل.

من جانب اخر اكد رزاق ان ادارة النادي تعاقدت رسميا اليوم مع المدافع حسام كاظم قادماً من الشرطة لتمثيل كرة النادي لموسم واحد.

وكانت ادارة الزوراء رفضت التجديد لقائد الفريق علاء عبدالزهرة، ليتفق الاخير مع ادارة الشرطة على تمثيل القيثارة في الموسم الجديد.

 

 

related

الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

Date: 2021-04-06 10:02:50
الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

شنيشل: الحدود لا يستهان به ونطمح للذهاب بعيدا في الكأس

Date: 2021-05-28 10:39:53
شنيشل: الحدود لا يستهان به ونطمح للذهاب بعيدا في الكأس

فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

Date: 2020-12-11 08:25:16
فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

الزوراء يستأنف تدريباته بغياب خمسة لاعبين استعدادا للقاء النجف الأحد المقبل

Date: 2021-01-26 09:23:21
الزوراء يستأنف تدريباته بغياب خمسة لاعبين استعدادا للقاء النجف الأحد المقبل

مواقع التواصل الاجتماعي تقيل شنيشل من الزوراء

Date: 2021-07-27 09:40:13
مواقع التواصل الاجتماعي تقيل شنيشل من الزوراء

الزوراء يفقد فرصة تأهله لدوري أبطال آسيا بخسارة أمام الوحدة الإماراتي

Date: 2021-04-07 17:45:07
الزوراء يفقد فرصة تأهله لدوري أبطال آسيا بخسارة أمام الوحدة الإماراتي

الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

Date: 2021-06-10 18:56:55
الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"

Date: 2020-12-14 17:07:52
الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"