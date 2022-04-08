الزوراء: قدوح افتعل موضوع الإصابة لمغادرة النادي وهذه هي الأسباب الحقيقية

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم الجمعة ، الأسباب الحقيقية التي غادر لأجلها المحترف اللبناني محمد قدوح فريق النادي بعد تصفيات كأس العالم، مفضلا العودة الى لبنان، مطالبة اللاعب وناديه السابق بإعادة الأموال التي تلقوها من الزوراء.

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إنه "بعد مباراة الفريق بالملحق الاسيوي مع نادي الشارقة ، التحق لاعبو المنتخبات لبلدانهم ومن بينهم قدوح الذي سافر الى بيروت كونه يلعب ضمن منتخب بلده".

وأضاف أن "بعد التصفيات المؤهلة لكاس العالم اتصل وكيل اعماله واكد لنادينا ان نفسية قدوح صعبة بسبب عدم تقديمه شيء لفريق الزوراء خلال الجولات السابقة من الدوري العراقي الممتاز".

وتابع مشرف الفريق أن "مدير اعماله أكد بان قدوح يرغب بفسخ عقده مع الزوراء كاشفًا الاسباب الحقيقية والتي خصت عدم رغبته بالاستمرار لان المدرب اوديشو يغيره في مباريات الدوري ويجعله بديلا في اغلب اللقاءات، وليست الإصابات التي ادعاها اللاعب".

وبيّن عضو إدارة النادي أن "السبب غريب ولم يكن عذراً"، لافتاً الى "اننا وجهنا سؤالاً للمدرب ايوب اوديشو وهل انه يتعمد استبداله، فرد بأن قدوح يزعل عندما اقوم بتبديله بلاعب آخر خلال اي مباراة، ونصيحته بمراجعة نفسه، كما انه لم يكن بالمستوى الذي يؤهله إلى اللعب وذلك بعد تراجع ادائه داخل الملعب".

ودعا عبد الرزاق قدوح الى "إرجاع المبلغ إلى الزوراء والذي قبضه من النادي مقابل تمثيله كرة الزوراء الى نهاية الموسم ، وذلك بسبب تركه النادي بدون عذر مقنع ، كما على ناديه السابق اعادة المبلغ الذي سلم من نادينا مقابل شراء بطاقة الاستغناء للاعب قدوح".

وكان المهاجم اللبناني محمد قدوح ابلغ ادارة الزوراء انه قد تعرض الى اصابة مع المنتخب اللبناني في المباريات الاخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وعدم قدرته على الالتحاق مع الفريق مجدداً ، كما ابلغ الادارة بموافقته على ارجاع المبالغ المالية التي استملها من الادارة مقابل فسخ العقد بالتراضي .