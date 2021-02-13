الزوراء في المركز الثاني بالدوري الممتاز "مؤقتا" بعد فوزه على اربيل

شفق نيوز/ جرت في ملعب الشعب الدولي، اليوم السبت، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة جمعت فريق نادي الزوراء وضيفه فريق نادي اربيل.

وتابع مراسلنا؛ أن اللقاء انتهى بفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الزوراء اولا عن طريق احمد فاضل وعادل النتيجة لاعب اربيل حيدر قهرمان من ركلة جزاء نفذها بنجاح في مرمى جلال حسن، بعدها رجح كفة الزوراء الكابتن علاء عبد الزهرة بعد تسجيله الهدف الثاني.

واشار إلى أن بهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 36 محتلاً المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة الشرطة الذي يمتلك 35 نقطة أمام فريق الصناعات يوم غد الأحد، بينما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 19 بالمركز الخامس عشر.