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الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-12T16:00:27+0000
الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة

شفق نيوز/ اكد وفد نادي الزوراء الرياضي، مساء اليوم الاحد، ان جمهور نادي زاخو لم يستهدفهم بأحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس الوفد وعضو ادارة النادي، عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز "لقد توجهنا من زاخو الى بغداد ولا توجد اي مشاكل ولم نتعرض لاي تجاوز او اعتداء".

واضاف "نثمن دور ادارة زاخو اذ قامت بواجبها ورافقنا رئيس نادي زاخو ومدير المنافذ الحدودية عبد الوهاب بارزاني الى ناحية فايدة الحدودية مع محافظة نينوى بكل تقدير واحترام".

ونفى رزاق ان يكون جمهور زاخو قد تعدى على الفريق، مؤكدا ان "الامور كانت طبيعية مثل كل مباراة تم استقبالنا وتوديعنا بحفاوة الاخوة ولم نسمع اي هتافات استفزازية سوى هتافات تردد في كل مباراة".

وجرت على ملعب نادي زاخو في الساعة الثانية من ظهر اليوم، مباراة فريقيّ الزوراء وزاخو وانتهت بفوز النوارس بهدف دون، وشهدت المباراة توقفات في الشوطين الاول والثاني جراء نزول جمهور زاخو الى ارضية الملعب، بالإضافة إلى رمي قناني الماء على اللاعبين والطاقم التحكيمي.

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