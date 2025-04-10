الزوراء يحسم ديربي العاصمة بفوز ثمين على الجوية

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء، مساء الخميس، فوزا ثميناً على ضيفه القوة الجوية بنتيجة 2-1 في مباراة قمة جماهيرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه في الدقيقة 47 عن طريق المحترف ميسوكي اولمو، وتمكن الزوراء من تعديل النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق مراد محمد، وسجل الزوراء هدف الفوز الثاني عن طريق منذر العلوي في الدقيقة 90+1.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب القوة الجوية زيد تحسين في الدقيقة 77 لتراكم البطاقات ليكمل الصقور المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده للنقطة 55 بالمركز الاول مؤقتاً، وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 44 بالمركز الرابع.

وتأجلت مباراة دهوك مع ضيفه الميناء المقررة اليوم لارتباط دهوك في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.